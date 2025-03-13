Туск: Турция должна играть большую роль в безопасности Европы

Польский премьер Дональд Туск заявил, что Турция должна взять на себя больше ответственности за гарантии стабильности и безопасности Европы.

Об этом он сказал на пресс-конференции с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, его цитирует PAP, сообщает "Европейская правда".

Польский премьер рассказал, что сделал президенту Эрдогану "четкое предложение", чтобы Турция взяла на себя как можно больше ответственности за мирный процесс и гарантии стабильности и безопасности "во всем нашем регионе".

"Я не думаю, что преувеличу, если скажу, что сегодня мы совершили исторический прорыв. Мы хорошо знаем, чего мы хотим для Украины, для региона, для Европы", – подчеркнул он.

В свою очередь Эрдоган отметил, что Турция и Польша командуют двумя крупнейшими сухопутными войсками в НАТО и Европе и являются "ключевыми союзниками на восточном и южном флангах Альянса".

По его мнению, они также занимают "незаменимое место в создании сети безопасности в Европе".

Как объявил Туск, после встречи в среду в Анкаре планируется, что Эрдоган посетит Варшаву в апреле.

Ранее издание FT писало, что в НАТО призвали ЕС и Турцию улучшить свои отношения на фоне политики президента США Дональда Трампа в отношении своих союзников и его угроз отменить гарантии безопасности для европейских стран.

Недавно глава турецкого МИД Хакан Фидан заявлял, что Турция готова присоединиться к любой новой архитектуре европейской безопасности, если НАТО развалится.

Перед тем Министерство обороны Турции заявило, что страна готова развернуть войска в Украине "в случае необходимости" для обеспечения мира.