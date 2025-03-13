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Міністри оборони країн Північної Європи зустрілися з Умєровим у Гельсінкі

Новини — Четвер, 13 березня 2025, 17:46 — Марія Ємець

Міністри оборони п’яти країн Північної Європи та український міністр оборони Рустем Умєров провели зустріч у Гельсінкі, столиці Фінляндії.  

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із заяв учасників зустрічі на офіційних сторінках.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, який щойно повернувся з України, повідомив, що переговори у Гельсінкі відбулись на його запрошення. У зустрічі з Умєровим взяли участь, крім нього, міністри оборони Данії, Норвегії, Швеції та Ісландії. 

"Умєров повідомив нам останню інформацію про ситуацію на фронті в Україні та про перемовини у Джидді. Також ми обговорили продовження підтримки України. Підтримка України з боку північних держав залишається непохитною", – написав він. 

Повідомлення схожого змісту опублікувало і Міністерство оборони Норвегії, не розкриваючи інших деталей. 

Раніше 13 березня Фінляндія анонсувала 28-й пакет військової допомоги для України на 200 млн євро. Також Умєров і Хяккянен підписали мморандум між Україною і Фінляндією щодо оборонного співробітництва. 

Швеція цього ж дня оголосила, що закупить для України САУ Archer та радіолокаційні радари контрбатарейної боротьби Arthur у межах 18-го пакета військової підтримки.

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Фінляндія Данія Норвегія Швеція
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