Міністри оборони країн Північної Європи зустрілися з Умєровим у Гельсінкі

Міністри оборони п’яти країн Північної Європи та український міністр оборони Рустем Умєров провели зустріч у Гельсінкі, столиці Фінляндії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із заяв учасників зустрічі на офіційних сторінках.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, який щойно повернувся з України, повідомив, що переговори у Гельсінкі відбулись на його запрошення. У зустрічі з Умєровим взяли участь, крім нього, міністри оборони Данії, Норвегії, Швеції та Ісландії.

At my invitation, we gathered in Helsinki today with the Nordic defense ministers and Ukraine’s defense minister Rustem Umerov.



We received an update from Umerov on the frontline situation in Ukraine and the Jeddah talks and discussed the continuation of support for Ukraine. The… pic.twitter.com/OwPYbVZYPl – Antti Häkkänen (@anttihakkanen) March 13, 2025

"Умєров повідомив нам останню інформацію про ситуацію на фронті в Україні та про перемовини у Джидді. Також ми обговорили продовження підтримки України. Підтримка України з боку північних держав залишається непохитною", – написав він.

Повідомлення схожого змісту опублікувало і Міністерство оборони Норвегії, не розкриваючи інших деталей.

Раніше 13 березня Фінляндія анонсувала 28-й пакет військової допомоги для України на 200 млн євро. Також Умєров і Хяккянен підписали мморандум між Україною і Фінляндією щодо оборонного співробітництва.

Швеція цього ж дня оголосила, що закупить для України САУ Archer та радіолокаційні радари контрбатарейної боротьби Arthur у межах 18-го пакета військової підтримки.