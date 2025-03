Міністри оборони країн Північної Європи зустрілися з Умєровим у Гельсінкі

Міністри оборони п’яти країн Північної Європи та український міністр оборони Рустем Умєров провели зустріч у Гельсінкі, столиці Фінляндії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо із заяв учасників зустрічі на офіційних сторінках.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен, який щойно повернувся з України, повідомив, що переговори у Гельсінкі відбулись на його запрошення. У зустрічі з Умєровим взяли участь, крім нього, міністри оборони Данії, Норвегії, Швеції та Ісландії.

At my invitation, we gathered in Helsinki today with the Nordic defense ministers and Ukraine’s defense minister Rustem Umerov.



We received an update from Umerov on the frontline situation in Ukraine and the Jeddah talks and discussed the continuation of support for Ukraine. The… pic.twitter.com/OwPYbVZYPl