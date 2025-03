Министры обороны стран Северной Европы встретились с Умеровым в Хельсинки

Министры обороны пяти стран Северной Европы и украинский министр обороны Рустем Умеров провели встречу в Хельсинки, столице Финляндии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно из заявлений участников встречи на официальных страницах.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен, который только что вернулся из Украины, сообщил, что переговоры в Хельсинки состоялись по его приглашению. Во встрече с Умеровым приняли участие, кроме него, министры обороны Дании, Норвегии, Швеции и Исландии.

At my invitation, we gathered in Helsinki today with the Nordic defense ministers and Ukraine’s defense minister Rustem Umerov.



