Трамп стверджує, що має важелі впливу на Путіна

Американський президент Дональд Трамп стверджує, що у нього є важелі впливу на Росію, але він поки не хоче їх використовувати.

Про це він сказав під час зустрічі із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, пише "Європейська правда".

У Трампа запитали, які у нього є важелі впливу на очільника Кремля Владіміра Путіна. На це він заявив, що у нього "є важелі впливу", але він не хоче про це говорити.

"У мене є важелі впливу, але я не хочу зараз говорити про важелі впливу, тому що зараз ми розмовляємо з ним (Путіним, – Ред.), і, судячи з його сьогоднішніх заяв, вони були досить позитивними, тому я не хочу про це говорити", – сказав американський президент.

Також він висловив сподівання, що Росія піде на угоду щодо припинення вогню.

"Я не думаю, що вони знову повернуться до стрілянини. Я дійсно вірю, що якби ми уклали мирний договір, договір про припинення вогню, я думаю, що це призведе до миру", – впевнений американський президент.

Як відомо, 13 березня дня очільник Кремля Владімір Путін Путін заявив, що "згоден" із пропозицією США припинити бойові дії, але це має "привести до довгострокового миру".

"Ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії, але виходимо з того, що це припинення має бути таким, що призвело б до довгострокового миру й усунуло першопричини кризи", – сказав він.

Трамп, своєю чергою, вважає, що заява Путіна "багатообіцяюча", але "неповна".

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