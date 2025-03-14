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У Балтійському морі відремонтували пошкоджений кабель між Фінляндією та Німеччиною

Новини — П'ятниця, 14 березня 2025, 18:21 — Марія Ємець

У Балтійському морі відремонтували підводний кабель зв’язку фінського оператора Cinia, який зазнав пошкоджень в кінці січня. 

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Оператор Cinia повідомив про усуненння пошкодження кабелю C-Lion1, що сполучає по дну Балтійського моря Фінляндію та Німеччину, що сталось орієнтовно вночі 26 січня. 

У компанії уточнили, що йшлося про незначне пошкодження ізоляційного покриття кабелю, тож він не припинив роботу. Місце пошкождення розташовувалося у виключній економічній зоні Швеції, орієнтовно між островом Готланд на заході і латвійським містом Вентспілс на сході. 

Тоді ж виявили пошкодження кабелю зв’язку, що сполучає Швецію і Латвію. 

Мапа Yle
Yle

Нагадаємо, в середині січня у НАТО створили нову місію для нагляду за безпекою інфраструктури у Балтійському морі після серії інцидентів з пошкодженням кабелів.

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Фінляндія
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