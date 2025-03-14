У Балтійському морі відремонтували пошкоджений кабель між Фінляндією та Німеччиною

У Балтійському морі відремонтували підводний кабель зв’язку фінського оператора Cinia, який зазнав пошкоджень в кінці січня.

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".

Оператор Cinia повідомив про усуненння пошкодження кабелю C-Lion1, що сполучає по дну Балтійського моря Фінляндію та Німеччину, що сталось орієнтовно вночі 26 січня.

У компанії уточнили, що йшлося про незначне пошкодження ізоляційного покриття кабелю, тож він не припинив роботу. Місце пошкождення розташовувалося у виключній економічній зоні Швеції, орієнтовно між островом Готланд на заході і латвійським містом Вентспілс на сході.

Тоді ж виявили пошкодження кабелю зв’язку, що сполучає Швецію і Латвію.

Yle

Нагадаємо, в середині січня у НАТО створили нову місію для нагляду за безпекою інфраструктури у Балтійському морі після серії інцидентів з пошкодженням кабелів.

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