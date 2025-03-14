В Балтийском море отремонтировали поврежденный кабель между Финляндией и Германией

В Балтийском море отремонтировали подводный кабель связи финского оператора Cinia, который был поврежден в конце января.

Об этом сообщает Yle, пишет "Европейская правда".

Оператор Cinia сообщил об устранении повреждения кабеля C-Lion1, соединяющего по дну Балтийского моря Финляндию и Германию, что произошло ориентировочно ночью 26 января.

В компании уточнили, что речь шла о незначительном повреждении изоляционного покрытия кабеля, поэтому он не прекратил работу. Место повреждения располагалось в исключительной экономической зоне Швеции, ориентировочно между островом Готланд на западе и латвийским городом Вентспилс на востоке.

Тогда же обнаружили повреждение кабеля связи, соединяющего Швецию и Латвию.

Yle

Напомним, в середине января в НАТО создали новую миссию для надзора за безопасностью инфраструктуры в Балтийском море после серии инцидентов с повреждением кабелей.

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