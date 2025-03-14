Новий премʼєр Канади розраховує поговорити з Трампом "у належний час"

Новопризначений премʼєр-міністр Канади Марк Карні заявив, що наразі не має планів поговорити з президентом США Дональдом Трампом, який розвʼязав торгову війну проти Оттави.

Про це він сказав на пресконференції після складання присяги 14 березня, пише "Європейська правда".

Карні підтвердив, що отримав запрошення від президента Франції Емманюеля Макрона і премʼєра Британії Кіра Стармера, і здійснить перші закордонні візити в ці держави.

"Гадаю, гарною ідеєю буде вирушити туди, бо нам потрібно диверсифікувати торговельних партнерів і зміцнювати нашу безпеку таким чином", – пояснив він.

Канадський премʼєр додав, що наразі не планує візиту до США чи зустрічі з Трампом.

"Я розраховую поговорити з ним в належний час", – лаконічно прокоментував Карні.

Марк Карні вступив на посаду прем'єра Канади 14 березня – у розпал торгової війни з США.

Раніше він заявляв, що Канада ніколи не стане частиною США, та пообіцяв зберігати тарифи на американські товари доти, доки американці "не продемонструють поваги".

Детальніше про майбутнього прем'єра Канади читайте у статті: Банкір, який готовий "воювати" з Трампом: що відомо про майбутнього прем'єра Канади