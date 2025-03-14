У Канаді склав присягу новий премʼєр, Христя Фріланд повертається в уряд

Новий лідер Ліберальної партії Канади Марк Карні у пʼятницю, 13 березня, склав присягу і офіційно став премʼєр-міністром країни після відставки Джастіна Трюдо.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на CBC.

Церемонія складання присяги відбулась у Рідо-голл – офіційній резиденції генерал-губернатора (представника британського монарха) Канади.

59-річний Карні став першим в історії канадським премʼєр-міністром без політичного досвіду чи досвіду роботи в уряді – до цього він працював у центробанку Канади та Британії, а також позаштатним радником Трюдо.

Разом із Карні складе присягу і його уряд. Більшість міністрів зберегли свої посади, зокрема міністр оборони Білл Блер і міністерка закордонних справ Мелані Жолі.

Також до уряду повернулась Христя Фріланд, яка звільнилась на знак протесту проти економічної політики Трюдо. Вона очолить Міністерство транспорту і внутрішньої торгівлі.

Марк Карні вступає на посаду прем'єра Канади у розпал торгової війни з США. Раніше він заявляв, що Канада ніколи не стане частиною США, та пообіцяв зберігати тарифи на американські товари доти, доки американці "не продемонструють поваги".

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