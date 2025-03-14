Новый премьер Канады рассчитывает поговорить с Трампом "в надлежащее время"

Новоназначенный премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что пока не имеет планов поговорить с президентом США Дональдом Трампом, который развязал торговую войну против Оттавы.

Об этом он сказал на пресс-конференции после принятия присяги 14 марта, пишет "Европейская правда".

Карни подтвердил, что получил приглашение от президента Франции Эмманюэля Макрона и премьера Великобритании Кира Стармера, и совершит первые зарубежные визиты в эти государства.

"Думаю, хорошей идеей будет отправиться туда, потому что нам нужно диверсифицировать торговых партнеров и укреплять нашу безопасность таким образом", – пояснил он.

Канадский премьер добавил, что пока не планирует визита в США или встречи с Трампом.

"Я рассчитываю поговорить с ним в надлежащее время", – лаконично прокомментировал Карни.

Марк Карни вступил в должность премьера Канады 14 марта – в разгар торговой войны с США.

Ранее он заявлял, что Канада никогда не станет частью США, и пообещал сохранять тарифы на американские товары до тех пор, пока американцы "не продемонстрируют уважения".

Подробнее о будущем премьере Канады читайте в статье: Банкир, который готов "воевать" с Трампом: что известно о будущем премьере Канады