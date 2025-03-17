Рубіо: у США є план "А" і план "Б" для припинення війни в Україні

Державний секретар США Марко Рубіо заявив про план "А" і план "Б" американської сторони для припинення війни Росії проти України.

Про це він сказав в інтерв'ю CBS News, передає "Європейська правда".

За словами Рубіо, без реалізації плану "А" неможливий перехід до плану "Б".

"Це складна трирічна війна, яка триває на дуже довгому військовому фронті, з великою кількістю складнощів. Тож ніхто не стверджує, що це легко, але я хочу, щоб усі зрозуміли, що план такий. План "А" – припинити стрілянину, щоб ми могли перейти до плану "Б", другого етапу", – сказав він.

Цей етап, за словами держсекретаря, полягає в тому, щоб зібрати всіх за столом переговорів, можливо, за допомогою човникової дипломатії, і знайти спосіб назавжди покласти край цій війні, причому таким чином, щоб рішення було довготривалим, щоб поважало потреби кожного.

Ця друга частина може бути досягнута лише тоді, "коли ми матимемо першу частину позаду", зазначив Рубіо.

"Важко вести переговори про тривале припинення війни, поки конфліктуючі сторони стріляють одна в одну. Ось чому президент хоче припинення вогню. Ми працюємо над цим, припускаючи, що зможемо цього досягти. Це буде нелегко. Ми переходимо до другого етапу, де ми ведемо переговори про щось більш постійне і тривале", – сказав Рубіо.

Це вимагатиме багато важкої роботи і поступок з обох сторін, додав держсекретар.

Спецпосланник Трампа Стів Віткофф, як відомо, був у Росії та мав зустріч із Владіміром Путіним минулого тижня, де обговорював пропозицію США про 30-денне припинення вогню.

Сам Трамп заявив, що американська сторона мала "дуже хорошу та продуктивну дискусію" з очільником Кремля. Тоді він сказав, що зараз є "дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися".

16 березня писали, що Віткофф вважає, що протягом наступних тижнів американській стороні вдасться досягти прогресу стосовно врегулювання війни Росії проти України.