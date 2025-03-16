У Трампа очікують прогресу стосовно війни РФ проти України в найближчі тижні

Спецпосланник президента США Стів Віткофф вважає, що протягом наступних тижнів американській стороні вдасться досягти прогресу стосовно врегулювання війни Росії проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Віткофф заявив в інтервʼю CNN.

На прохання оцінити перспективи укладання "угоди" для завершення війни в Україні спецпредставник Трампа зазначив, що президент США говорить про "тижні" як часові рамки, "і я з ним погоджуюсь".

"Я дуже сподіваюся, що ми побачимо реальний прогрес, якого ми вже досягли. Гадаю, всі повинні зосередитися на прогресі, який був досягнутий з моменту інавгурації президента. Ніхто не очікував такого швидкого прогресу", – додав він.

Віткофф також вважає, що Трамп і Путін можуть провести телефонну розмову протягом наступного тижня.

Спецпосланник Трампа, як відомо, був у Росії та мав зустріч із Владіміром Путіним цього тижня, де обговорював пропозицію США про 30-денне припинення вогню.

У Кремлі заявили, що через Віткоффа були передані "додаткові сигнали" Дональду Трампу.

Сам Трамп заявив, що американська сторона мала "дуже хорошу та продуктивну дискусію" із очільником Кремля. Тоді він сказав, що зараз є "дуже хороший шанс, що ця жахлива, кривава війна може нарешті закінчитися".