Рубио: у США есть план "А" и план "Б" для прекращения войны в Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил о плане "А" и плане "Б" американской стороны для прекращения войны России против Украины.

Об этом он сказал в интервью CBS News, передает "Европейская правда".

По словам Рубио, без реализации плана "А" невозможен переход к плану "Б".

"Это сложная трехлетняя война, которая продолжается на очень протяженном военном фронте, с большим количеством сложностей. Поэтому никто не утверждает, что это легко, но я хочу, чтобы все поняли, что план таков. План "А" – прекратить стрельбу, чтобы мы могли перейти к плану "Б", второму этапу", – сказал он.

Этот этап, по словам госсекретаря, заключается в том, чтобы собрать всех за столом переговоров, возможно, с помощью челночной дипломатии, и найти способ навсегда положить конец войне. По словам Рубио, это нужно сделать так, чтобы решение было долговременным и "уважало потребности каждого".

Эта вторая часть может быть достигнута только тогда, "когда мы первая часть будет позади", отметил Рубио.

"Трудно вести переговоры о длительном прекращении войны, пока конфликтующие стороны стреляют друг в друга. Вот почему президент хочет прекращения огня. Мы работаем над этим, предполагая, что сможем этого достичь. Это будет нелегко. Мы переходим ко второму этапу, где мы ведем переговоры о чем-то более постоянном и длительном", – сказал Рубио.

Это потребует много тяжелой работы и уступок с обеих сторон, добавил госсекретарь.

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, как известно, был в России и встречался с Владимиром Путиным на прошлой неделе, где обсуждал предложение США о 30-дневном прекращении огня.

Сам Трамп заявил, что американская сторона провела "очень хорошую и продуктивную дискуссию" с главой Кремля. Он сказал, что сейчас есть "очень хороший шанс, что эта ужасная, кровавая война может наконец закончиться".

Уиткофф выразил убеждение, что в течение следующих недель американской стороне удастся достичь прогресса по урегулированию войны России против Украины.