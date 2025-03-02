Туск: потрібно зробити все для збереження тісного зв'язку Європи і США

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підкреслив, що всі без винятку, незалежно від емоцій, хотіли б, щоб європейсько-американські відносини були якомога кращими.

Про це він сказав після саміту у Лондоні, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

Прем'єр-міністр Польщі підкреслив, що найважливішим для безпеки Польщі, Європи та майбутнього України є збереження якомога тісніших зв'язків зі Сполученими Штатами.

Він додав, що у нього склалося враження, що після п'ятничної зустрічі Дональда Трампа і Володимира Зеленського створюється наратив, який розділить Європу і США. "Ми не можемо цього допустити", – наголосив Туск.

"Польща зі зрозумілих причин (...) найбільше зацікавлена в тому, щоб Європа була сильнішою і здатною до оборонних дій у масштабах, незрівнянно більших, ніж зараз, щоб стримувати Росію від можливого нападу" – сказав прем'єр-міністр.

Він підкреслив, що водночас країна працює над збереженням якомога міцніших зв'язків зі Сполученими Штатами.

"Саме тому я однозначно підтримав пропозицію прем'єр-міністра (Італії) Джорджі Мелоні про те, що Європа і США повинні знайти спосіб для безперервної і дуже чесної дискусії між собою і обміну думками, щоб ми розуміли один одного якомога краще перед цими вирішальними подіями, які чекають попереду. Я говорю про переговори" – сказав він.

"Потрібно зробити все, щоб Європа і США говорили одним голосом". – підкреслив він. Він додав, що Польща і Європа з надією очікують на 6 березня, коли мають продовжитися переговори європейських лідерів щодо України, що це буде "дуже чіткий імпульс, який вкаже також Путіну і Росії, що з боку Заходу ніхто не має наміру капітулювати перед його шантажем і агресією".

Італійська премʼєрка – єдиний лідер ЄС, який був присутній на інавгурації Трампа і розглядається як можливий посередник між США і Європою.

Напередодні вона повідомила, що хоче організувати екстрений саміт між Сполученими Штатами, європейськими державами і союзниками, що обговорити Україну і майбутні виклики.

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