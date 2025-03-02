Туск: нужно сделать все для сохранения тесной связи Европы и США

Премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что все без исключения, независимо от эмоций, хотели бы, чтобы европейско-американские отношения были как можно лучше.

Об этом он сказал после саммита в Лондоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на PAP.

Премьер-министр Польши подчеркнул, что важнейшим для безопасности Польши, Европы и будущего Украины является сохранение как можно более тесных связей с Соединенными Штатами.

Он добавил, что у него сложилось впечатление, что после пятничной встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского создается нарратив, который разделит Европу и США. "Мы не можем этого допустить", – подчеркнул Туск.

"Польша по понятным причинам (...) больше всего заинтересована в том, чтобы Европа была сильнее и способной к оборонительным действиям в масштабах, несравненно больших, чем сейчас, чтобы сдерживать Россию от возможного нападения", – сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что в то же время страна работает над сохранением как можно более прочных связей с Соединенными Штатами.

"Именно поэтому я однозначно поддержал предложение премьер-министра (Италии) Джорджи Мелони о том, что Европа и США должны найти способ для непрерывной и очень честной дискуссии между собой и обмена мнениями, чтобы мы понимали друг друга как можно лучше перед этими решающими событиями, которые ждут впереди. Я говорю о переговорах" – сказал он.

"Нужно сделать все, чтобы Европа и США говорили одним голосом". – подчеркнул он. Он добавил, что Польша и Европа с надеждой ожидают 6 марта, когда должны продолжиться переговоры европейских лидеров по Украине, что это будет "очень четкий импульс, который укажет также Путину и России, что со стороны Запада никто не намерен капитулировать перед его шантажом и агрессией".

Итальянский премьер – единственный лидер ЕС, который присутствовал на инаугурации Трампа и рассматривается как возможный посредник между США и Европой.

Накануне она сообщила, что хочет организовать экстренный саммит между Соединенными Штатами, европейскими государствами и союзниками, чтобы обсудить Украину и будущие вызовы.

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