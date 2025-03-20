Президент Литви: неможливою угоду про перемир'я робить точно не Україна

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що виставлянням необґрунтованих вимог Росія демонструє своє небажання йти на перемир'я з Україною.

Про це він заявив по прибутті на саміт ЄС у Брюсселі в четвер, повідомляє "Європейська правда".

"Росія виставляє Україні необґрунтовані вимоги, і це чітко показує, що Росія не бажає укладати угоду і встановлювати реальне перемир'я", – сказав Науседа.

За його словами, Україна робить усе можливе і поводиться дуже відкрито, стверджуючи, що в них немає умов для перемир'я і вони готові його підтримати негайно.

"Але угода залежить від двох сторін. Якщо одна сторона налаштована позитивно, а інша не готова, це буде складно. Але в такому разі адміністрація США принаймні побачить, хто є "поганим хлопцем", хто робить угоду неможливою, і це точно не Україна", – наголосив президент Литви.

Нагадаємо, президент Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що тимчасове переривання війни – припинення вогню – в Україні лише дасть Росії можливість зміцнитися і знову напасти, що було б стратегічною помилкою.

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