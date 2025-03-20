Президент Литвы: невозможным соглашение о перемирии делает точно не Украина

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что выставлением необоснованных требований Россия демонстрирует свое нежелание идти на перемирие с Украиной.

Об этом он заявил по прибытии на саммит ЕС в Брюсселе в четверг, сообщает "Европейская правда".

"Россия выставляет Украине необоснованные требования и это четко показывает, что Россия не желает заключать соглашение и устанавливать реальное перемирие", – сказал Науседа.

По его словам, Украина делает все возможное и ведет себя очень открыто, утверждая, что у них нет условий для перемирия и они готовы его поддержать немедленно.

"Но соглашение зависит от двух сторон. Если одна сторона настроена положительно, а другая не готова, это будет сложно. Но в таком случае администрация США по крайней мере увидит, кто является "плохим парнем", кто делает соглашение невозможным, и это точно не Украина", – подчеркнул президент Литвы.

Напомним, президент Европейского совета Антониу Кошта считает, что временное прерывание войны – прекращение огня – в Украине только даст России возможность укрепиться и снова напасть, что было бы стратегической ошибкой.

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