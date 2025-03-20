В девяти странах Европы большинство считают Трампа врагом континента

Более половины европейцев из восьми крупнейших государств Европейского Союза, а также из Дании считают президента США Дональда Трампа "врагом Европы".

Об этом свидетельствует опрос по заказу французского журнала Le Grand Continent и Cluster 17, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

В опросе, направленном на измерение отношения европейских граждан к трансатлантическим отношениям и вопросам безопасности, 51% назвали Трампа врагом ЕС.

63% респондентов говорят, что избрание Трампа "делает мир менее безопасным".

Лишь 13% опрошенных европейцев считают, что президент США "уважает демократические принципы", тогда как 43% говорят, что он "имеет авторитарные тенденции", а 39% – что он "действует как диктатор".

В опрошенных восьми странах почти 8 из 10 респондентов считают, что советнику Трампа Илону Маску нельзя доверять, а почти половина респондентов в Бельгии, Дании и Франции утверждают, что европейцы должны бойкотировать электромобили Tesla.

Лишь десятая часть респондентов считает, что ЕС может полагаться на Америку Трампа в обеспечении своей безопасности и обороны, тогда как 70% утверждают, что ЕС должен полагаться исключительно на собственные силы.

Опрос охватил Францию, Бельгию, Италию, Германию, Испанию, Данию, Нидерланды, Польшу и Румынию. Он длился с 11 по 14 марта и охватил 10 тысяч человек.

Дональд Трамп неоднократно высказывал негативное отношение к Европейскому Союзу, обвиняя его в нечестной конкуренции, а также угрожая вывести войска из европейских стран.