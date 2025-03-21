Єврокомісія: Каллас не відмовляється від 40-мільярдного плану військової допомоги Україні

Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас продовжує обговорення з державами-членами ЄС своєї ініціативи з військової підтримки України на 40 млрд євро, і сподівається на її затвердження.

Про це на брифінгу в Брюсселі 21 березня повідомила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, передає кореспондент "Європейської правди".

Речниця наголосила, що, Каллас продовжує консультації з державами Євросоюзу щодо свого проєкту військової підтримки України загальним обсягом 40 млрд євро.

"Якщо відповісти просто, то так", – сказала Аніта Гіппер, відповідаючи на питання журналістів, чи вірить Кая Каллас в те, що її план підтримки України буде затверджений.

"Висока представниця ЄС запропонувала план забезпечення повної підтримки України, в тому числі військової підтримки, і ми його обговорюємо. Ми несемо відповідальність за те, щоб Україна була сильною державою, і саме тому ми повинні терміново посилити всі заходи. Минулого року ми надали Україні понад 20,5 мільярда євро військової підтримки, і ми повинні зробити набагато більше у світлі нинішніх викликів", – заявила вона.

Зі слів речниці ЄС, Кая Каллас запропонувала посилити військову підтримку України, зосередившись на трьох основних потребах.

"Перш за все, важливо прислухатися до того, що саме потрібно Україні і про що вона просить, і саме тому зараз основна увага приділяється негайній підтримці у вигляді боєприпасів на 5 мільярдів (євро). Йдеться про артилерійські боєприпаси. Другий пункт стосується систем протиповітряної оборони, ракет, безпілотників і винищувачів. Також йдеться про підтримку відновлення (українських військових) бригад", – розповіла Гіппер.

Речниця додала, що ідея планувати внески кожної держави-учасниці відповідно до її валового національного доходу (ВНД) не знята з порядку денного.

"Наша пропозиція з точки зору ВНД залишається в силі. Важливо, щоб ключовий показник ВНД враховував економіку кожної країни. І в той же час, ми також знаємо, що існують занепокоєння з цього приводу. Саме тому ми ведемо дискусію з країнами-членами з цього приводу", – заявила Аніта Гіппер.

Як повідомлялося, Італія, Франція і Словаччина під час підготовки саміту лідерів ЄС 20 березня наполягли на м'якшій версії плану Каллас щодо допомоги Україні.

Деталі читайте у статті: ЄС готується до війни: як європейські лідери узгоджували нові безпекові ініціативи