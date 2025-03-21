Еврокомиссия: Каллас не отказывается от 40-миллиардного плана военной помощи Украине

Высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас продолжает обсуждение с государствами-членами ЕС своей инициативы по военной поддержке Украины на 40 млрд евро, и надеется на ее утверждение.

Об этом на брифинге в Брюсселе 21 марта сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Хиппер, передает корреспондент "Европейской правды".

Пресс-секретарь отметила, что, Каллас продолжает консультации с государствами Евросоюза относительно своего проекта военной поддержки Украины общим объемом 40 млрд евро.

"Если ответить просто, то да", – сказала Анита Хиппер, отвечая на вопрос журналистов, верит ли Кая Каллас в то, что ее план поддержки Украины будет утвержден.

"Высокая представительница ЕС предложила план обеспечения полной поддержки Украины, в том числе военной поддержки, и мы его обсуждаем. Мы несем ответственность за то, чтобы Украина была сильным государством, и именно поэтому мы должны срочно усилить все меры. В прошлом году мы предоставили Украине более 20,5 миллиарда евро военной поддержки, и мы должны сделать гораздо больше в свете нынешних вызовов", – заявила она.

По словам пресс-секретаря ЕС, Кая Каллас предложила усилить военную поддержку Украины, сосредоточившись на трех основных потребностях.

"Прежде всего, важно прислушиваться к тому, что именно нужно Украине и о чем она просит, и именно поэтому сейчас основное внимание уделяется немедленной поддержке в виде боеприпасов на 5 миллиардов (евро). Речь идет об артиллерийских боеприпасах. Второй пункт касается систем противовоздушной обороны, ракет, беспилотников и истребителей. Также речь идет о поддержке восстановления (украинских военных) бригад", – рассказала Хиппер.

Пресс-секретарь добавила, что идея планировать взносы каждого государства-участника в соответствии с его валовым национальным доходом (ВНД) не снята с повестки дня.

"Наше предложение с точки зрения ВНД остается в силе. Важно, чтобы ключевой показатель ВНД учитывал экономику каждой страны. И в то же время, мы также знаем, что существуют беспокойства по этому поводу. Именно поэтому мы ведем дискуссию со странами-членами по этому поводу", – заявила Анита Хиппер.

Как сообщалось, Италия, Франция и Словакия во время подготовки саммита лидеров ЕС 20 марта настояли на более мягкой версии плана Каллас по помощи Украине.