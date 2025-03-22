Чехія може відправити свої війська в Україну у складі іноземної місії – президент

Президент Чехії Петр Павел заявив, що його країна готова взяти участь в іноземній місії, яка відправить війська в Україну у разі потенційного укладення мирної угоди.

Про це Павел заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

Він вказав на країни з так званої "коаліції рішучих", коли говорив про компоненти гарантій безпеки для України.

На запитання, чи бачить він Чехію частиною такої коаліції, Павел відповів: "Ми вже зараз є частиною цієї коаліції".

"І я вірю, що як тільки з’явиться розуміння того, що існує є спільна воля до розгортання сил, то Чехія буде частиною цієї коаліції", – підкреслив він.

Коментуючи скептичні думки всередині Чехії щодо відправки військ в Україну, Павел зазначив, що "різні політики можуть мати різні погляди".

"Але якщо буде сильна група європейських держав, які готові надати Україні такі гарантії безпеки, то я глибоко переконаний, що Чехія повинна бути однією з них. Я розумію, що це звучить як кліше, але я щиро вірю, що ми робимо це значною мірою для самих себе", – наголосив чеський президент.

Дивіться інтерв’ю Петра Павела "ЄвроПравді" в оригіналі або з українським перекладом.