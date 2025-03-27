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Бронемашина, на которой передвигались пропавшие в Литве солдаты CША– на глубине 5 метров

Новости — Четверг, 27 марта 2025, 10:37 — Мария Емец

В Литве продолжают добираться до бронемашины M88 Hercules, на которой передвигались пропавшие американские военные – она находится на дне водоема на 5-метровой глубине.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что воду из водоема откачали до уровня, позволяющего начать экскавационные работы. Как следует из сообщения, тяжелая бронемашина провалилась в ил на полную высоту.

"Машину едва заметно, ее точное расположение непонятно. Возможная глубина составляет около 5 метров. Вся последняя информация быстро предоставляется семьям военных", – сообщили в Минобороны Литвы.

Напомним, американские солдаты исчезли во вторник, 25 марта, днем во время учений на полигоне Пабраде, недалеко от границы с Беларусью.

На их поиски были подняты литовские и иностранные войска, а также вертолеты Военно-воздушных сил и Государственной пограничной службы.

Неофициально сообщалось, что солдаты, которые находились в бронемашине, скорее всего погибли.

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