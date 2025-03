Бронемашина, на которой передвигались пропавшие в Литве солдаты CША– на глубине 5 метров

В Литве продолжают добираться до бронемашины M88 Hercules, на которой передвигались пропавшие американские военные – она находится на дне водоема на 5-метровой глубине.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Литвы, пишет "Европейская правда".

В ведомстве отметили, что воду из водоема откачали до уровня, позволяющего начать экскавационные работы. Как следует из сообщения, тяжелая бронемашина провалилась в ил на полную высоту.

The water level at the incident site in Pabradė has been pumped down enough to begin excavation work. Vehicle is barely detectable, its position remains unclear. Possible depth is around 5 meters. All the latest information is being promptly provided to the soldiers' families. pic.twitter.com/p8QWNbwQAv