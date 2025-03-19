Премʼєрка Італії пояснила, чому наполягає на поширенні статті 5 НАТО на Україну

Італійська премʼєр-міністерка Джорджа Мелоні вважає, що поширення гарантій безпеки статті 5 Договору про НАТО допоможе викрити блеф Росії.

Про це вона сказала під час виступу в Палаті депутатів Італії 19 березня, повідомляє "Європейська правда".

Мелоні наголосила, що поширення статті 5 НАТО на Україну "здається найпростішою і найефективнішою пропозицією з усіх інших ще й тому, що вона допоможе розкрити можливий блеф".

"Якщо Росія не планує знову вторгатися до своїх сусідів, то незрозуміло, чому вона не повинна приймати гарантії безпеки, які є лише оборонними", – додала вона.

Премʼєрка Італії наголошує, що її пропозиція щодо статті 5 для України "має бути винесена на стіл переговорів".

"Ми не повинні рабськи слідувати пропозиціям, висунутим іншими, просто тому, що ми повинні вирішити, яка наша позиція. Наша роль полягає в тому, щоб брати участь з власними пропозиціями", – вважає Мелоні.

Премʼєрка Італії і раніше пропонувала поширити дію статті 5 Договору НАТО на Україну без надання їй членства у військовому альянсі, що, за її словами, стане "гарантією стабільної, довготривалої та ефективної безпеки".

При цьому вона відкидала пропозицію Великої Британії та Франції щодо "коаліції рішучих", готових взяти участь у розгортанні військового контингенту для гарантування миру в Україні.