Американські демократи збирають протести проти Трампа в Іспанії

Американців у Європі закликають у суботу, 29 березня, взяти участь у кількох демонстраціях проти президента-республіканця США Дональда Трампа в Іспанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Мітинги під назвою "На захист демократії в США та проти дій адміністрації Трампа і їхнього впливу на США, Іспанію, решту Європи та світ" відбудуться в Мадриді, Барселоні, Валенсії, Севільї та Малазі.

Організатори мітингів – організація Democrats Abroad, яка офіційно представляє Демократичну партію США за кордоном – кажуть, що вони будуть зосереджуватись "на впливі дій адміністрації Трампа на людей в США, Іспанії, решті Європи і в усьому світі".

Ендрю Андерсон, голова іспанського відділення Democrats Abroad, висловив сподівання, що в кожному місті збору "буде значна кількість виборців".

На початок 2024 року, за останніми даними іспанського Національного інституту статистики, в Іспанії були зареєстровані 50 623 громадяни США.

Американські демократи критикують Трампа за зростання впливу мільярдерів, як-то Ілона Маска, у федеральній владі, а також його виконавчі укази, спрямовані на обмеження прав мігрантів і боротьбу з так званою "лівацькою ідеологією".

Нещодавно стало відомо, що колишній президент США Джо Байден пропонував керівництву Демократичної партії допомогу з кампанією і збором коштів на тлі падіння рейтингу та дій Трампа.

Це відбувається на тлі падіння підтримки Демократичної партії до рекордно низького рівня: лише 27% зареєстрованих виборців заявили, що позитивно ставляться до партії.