Американские демократы собирают протесты против Трампа в Испании

Американцев в Европе призывают в субботу, 29 марта, принять участие в нескольких демонстрациях против президента-республиканца США Дональда Трампа в Испании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Митинги под названием "В защиту демократии в США и против действий администрации Трампа и их влияния на США, Испанию, остальную Европу и мир" состоятся в Мадриде, Барселоне, Валенсии, Севилье и Малаге.

Организаторы митингов – организация Democrats Abroad, которая официально представляет Демократическую партию США за рубежом – говорят, что они будут сосредотачиваться "на влиянии действий администрации Трампа на людей в США, Испании, остальной Европе и во всем мире".

Эндрю Андерсон, председатель испанского отделения Democrats Abroad, выразил надежду, что в каждом городе сбора "будет значительное количество избирателей".

На начало 2024 года, по последним данным испанского Национального института статистики, в Испании были зарегистрированы 50 623 гражданина США.

Американские демократы критикуют Трампа за рост влияния миллиардеров, таких как Илон Маск, в федеральной власти, а также его исполнительные указы, направленные на ограничение прав мигрантов и борьбу с так называемой "левацкой идеологией".

Недавно стало известно, что бывший президент США Джо Байден предлагал руководству Демократической партии помощь с кампанией и сбором средств на фоне падения рейтинга и действий Трампа.

Это происходит на фоне падения поддержки Демократической партии до рекордно низкого уровня: только 27% зарегистрированных избирателей заявили, что положительно относятся к партии.