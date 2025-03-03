В Ірландії хочуть зняти жорсткі обмеження на іноземні місії своїх військових

В уряді Ірландії готують зміни до законодавства, щоб скасувати дуже жорсткі обмеження на участь своїх військових у місіях за кордоном.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Ірландський уряд готує проєкт змін до законодавства, щоб змінити пункт про неможливість участі в іноземних місіях більш як 12 ірландських військових без складної процедури погодження.

За теперішньою схемою, для залучення за кордоном більш як 12 військовослужбовців Ірландії потрібне рішення уряду, згода парламенту та згода в рамках ООН.

Міністр закордонних справ та оборони Саймон Гарріс зазначив, що за теперішніх геополітичних обставин такий стан справ не можна зберігати.

"Схема з тим, що Рада безпеки ООН має право вето на те, де можуть залучатися ірландські військові у ролі миротворців – це те, що слід змінити", – зауважив він.

Невдовзі перед цим Гарріс сказав, що Ірландії час задуматися про флот і авіацію.

Ці заяви позначають значну зміну курсу для Ірландії, оборонна стратегія якої досі визначалась політичним нейтралітетом. Як відомо, країна є членом ЄС, але не НАТО.

"ЄвроПравда" вже детально розповідала про те, як сформувався ірландський нейтралітет, у статті "Ірландське розширення НАТО".

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