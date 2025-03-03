В Ирландии хотят снять жесткие ограничения на иностранные миссии своих военных

В правительстве Ирландии готовят изменения в законодательство, чтобы отменить очень жесткие ограничения на участие своих военных в миссиях за рубежом.

Об этом сообщает The Guardian, пишет "Европейская правда".

Ирландское правительство готовит проект изменений в законодательство, чтобы изменить пункт о невозможности участия в иностранных миссиях более 12 ирландских военных без сложной процедуры согласования.

По нынешней схеме, для привлечения за рубежом более 12 военнослужащих Ирландии требуется решение правительства, согласие парламента и согласие в рамках ООН.

Министр иностранных дел и обороны Саймон Харрис отметил, что при нынешних геополитических обстоятельствах такое положение дел нельзя сохранять.

"Схема с тем, что Совет безопасности ООН имеет право вето на то, где могут привлекаться ирландские военные в роли миротворцев – это то, что следует изменить", – отметил он.

Вскоре перед этим Харрис сказал, что Ирландии пора задуматься о флоте и авиации.

Эти заявления обозначают значительное изменение курса для Ирландии, оборонная стратегия которой до сих пор определялась политическим нейтралитетом. Как известно, страна является членом ЕС, но не НАТО.

"ЕвроПравда" уже подробно рассказывала о том, как сформировался ирландский нейтралитет, в статье "Ирландское расширение НАТО".

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