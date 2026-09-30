У Литві суд скасував штраф за георгіївську стрічку для проросійської активістки

У середу Вільнюський міський районний суд скасував рішення поліції та повернув цій установі для розслідування адміністративну справу, в якій проросійській активістці Еріці Швенченене було призначено штраф у розмірі 800 євро за демонстрацію георгіївської стрічки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Суд повідомив, що досі залишається нез’ясованим, хто створив та опублікував відео із забороненими символами комуністичного режиму – п’ятикутною зіркою з серпом і молотом та двокольоровою (чорно-помаранчевою) стрічкою, яке було загальнодоступним для всіх користувачів на каналі YouTube.

"У цій справі також залишається нез’ясованим, чи є відео, завантажене в соціальну мережу YouTube, оригінальним чи відредагованим", – йдеться в ухвалі судді Зіни Вільнієне.

Суддя повідомила, що під час розслідування поліція не вжила жодних технічних заходів для встановлення, з якої країни та з якого пристрою було здійснено фізичний доступ до відео під час його завантаження, а також для з’ясування, чи було відео відредаговане, чи є оригінальним.

"Оскільки зазначені обставини мають доказове значення, без їх встановлення немає можливості повною мірою та об’єктивно вирішити питання про вину особи", – заявила суддя.

За її словами, на даний момент суд не має підстав однозначно стверджувати, що саме Швенченене публічно демонструвала заборонені символи комуністичного режиму в час і місце, що мають значення для справи, – в Інтернеті, у соціальній мережі YouTube, у відео, яке було оприлюднено та було вільно доступним для всіх користувачів на акаунті Швенченене.

Це рішення не є остаточним і може бути оскаржене у вищій судовій інстанції.

Справа Швенченене дійшла до суду, і поліція наклала на неї штраф. Активістка наполягає, що це не вона демонструвала заборонені в Литві символи у відео, опублікованому на згаданому каналі. Вона заявила, що стрічка та інші символи з’явилися у відео без її відома.

Нагадаємо, прокуратура Латвії висунула звинувачення прокремлівській активістці Поліні Камльовій з Резекне в тому, що вона переказала близько 43 євро за придбання пристрою для придушення дронів, щоб передати його російським військовим.

А в Естонії засудили одного з лідерів проросійської партії Koos Айво Петерсона до 14 років позбавлення волі у справі про державну зраду.