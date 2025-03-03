Експрезидент Польщі у листі розкритикував поведінку Трампа на зустрічі з Зеленським

Колишній президент Польщі, лідер "Солідарності" Лех Валенса і ще 39 колишніх польських політв'язнів написали листа до президента США Дональда Трампа, в якому висловили "тривогу" щодо атмосфери на його зустрічі з Володимиром Зеленським.

Відповідний лист опублікований на сторінці Валенси у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

Автори листа зазначають, що "з жахом і огидою" подивилися запис зустрічі Трампа із Зеленським.

Вони наголошують, що атмосфера в Овальному кабінеті під час цієї розмови "нагадала нам ту, яку ми добре пам'ятаємо з допитів у Службі безпеки та із залів засідань у комуністичних судах".

"Прокурори і судді, які працювали від імені всемогутньої комуністичної партійної поліції, також говорили нам, що у них є всі козирі, а у нас – жодного", – зазначили вони.

Автори листа висловили "шок", що Трамп і члени його команди так само поводились із Зеленським.

Вони також підкреслили, що вважають образливим очікування проявів подяки за матеріальну допомогу, надану Сполученими Штатами Україні, яка бореться з російським вторгненням.

За словами підписантів листа, вдячність необхідно висловити українським солдатам, "які проливають свою кров, захищаючи цінності вільного світу".

"Саме вони вже понад 11 років гинуть на фронті в ім'я цих цінностей та незалежності своєї Батьківщини, на яку напала путінська Росія. Ми не розуміємо, як лідер країни, яка є символом вільного світу, може не бачити цього", – звертаються автори листа до Трампа.

Вони також нагадали Трампу про зобов'язання США за Будапештським меморандумом 1994 року, який передбачав гарантії безпеки для України в обмін на повернення ядерної зброї радянських часів.

"Ці гарантії є безумовними: там немає жодного слова про те, щоб розглядати таку допомогу як економічний обмін", – додали підписанти листа.

Нагадаємо, український президент Володимир Зеленський достроково залишив Білий дім у п’ятницю, 28 лютого, після сварки з Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом.

У відповідь Дональд Трамп заявив, що український президент "зневажив" Сполучені Штати, і що Володимир Зеленський "не готовий до миру".

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