Макрон готує звернення до нації з огляду на "часи великої непевності"

Президент Франції Емманюель Макрон виступить з публічним зверненням у середу о 20:00 за місцевим часом.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав в X (Twitter).

Звернення прозвучить перед самітом ЄС, на якому йтиметься як про підтримку України, так і нарощення обороноздатності Євросоюзу.

"Дорогі мої співвітчизники. У цей час великої непевності, коли світ стикається з найбільшими викликами, я звернуся до вас сьогодні ввечері о 20:00", – написав Макрон.

Mes chers compatriotes,



Dans ce moment de grande incertitude, où le monde est confronté à ses plus grands défis, je m’adresserai à vous ce soir à 20h. – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 5, 2025

Як повідомлялося, у середу прем'єр-міністр Віктор Орбан проведе переговори з президентом Франції в Парижі на запрошення Емманюеля Макрона.

В той же час в ЄС готуються, що проросійська група лідерів Євросоюзу може зірвати ключові рішення саміту.

Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила програму ReArm Europe, що може мобілізувати до 800 млрд євро на оборону.