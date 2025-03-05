Макрон готує звернення до нації з огляду на "часи великої непевності"
Президент Франції Емманюель Макрон виступить з публічним зверненням у середу о 20:00 за місцевим часом.
Про це, як пише "Європейська правда", він написав в X (Twitter).
Звернення прозвучить перед самітом ЄС, на якому йтиметься як про підтримку України, так і нарощення обороноздатності Євросоюзу.
"Дорогі мої співвітчизники. У цей час великої непевності, коли світ стикається з найбільшими викликами, я звернуся до вас сьогодні ввечері о 20:00", – написав Макрон.
Mes chers compatriotes,– Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 5, 2025
Dans ce moment de grande incertitude, où le monde est confronté à ses plus grands défis, je m’adresserai à vous ce soir à 20h.
Як повідомлялося, у середу прем'єр-міністр Віктор Орбан проведе переговори з президентом Франції в Парижі на запрошення Емманюеля Макрона.
В той же час в ЄС готуються, що проросійська група лідерів Євросоюзу може зірвати ключові рішення саміту.
Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила програму ReArm Europe, що може мобілізувати до 800 млрд євро на оборону.