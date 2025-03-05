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Макрон готує звернення до нації з огляду на "часи великої непевності"

Новини — Середа, 5 березня 2025, 10:16 — Іванна Костіна

Президент Франції Емманюель Макрон виступить з публічним зверненням у середу о 20:00 за місцевим часом.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав в X (Twitter).

Звернення прозвучить перед самітом ЄС, на якому йтиметься як про підтримку України, так і нарощення обороноздатності Євросоюзу.

"Дорогі мої співвітчизники. У цей час великої непевності, коли світ стикається з найбільшими викликами, я звернуся до вас сьогодні ввечері о 20:00", – написав Макрон.

Як повідомлялося, у середу прем'єр-міністр Віктор Орбан проведе переговори з президентом Франції в Парижі на запрошення Емманюеля Макрона.

В той же час в ЄС готуються, що проросійська група лідерів Євросоюзу може зірвати ключові рішення саміту.

Напередодні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила програму ReArm Europe, що може мобілізувати до 800 млрд євро на оборону. 

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Макрон
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