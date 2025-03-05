Макрон готовит обращение к нации, учитывая "времена большой неуверенности"

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступит с публичным обращением в среду в 20:00 по местному времени.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в X (Twitter).

Обращение прозвучит перед саммитом ЕС, на котором речь пойдет как о поддержке Украины, так и наращивании обороноспособности Евросоюза.

"Дорогие мои соотечественники. В это время большой неуверенности, когда мир сталкивается с самыми большими вызовами, я обращусь к вам сегодня вечером в 20:00", – написал Макрон.

Mes chers compatriotes,



Dans ce moment de grande incertitude, où le monde est confronté à ses plus grands défis, je m’adresserai à vous ce soir à 20h. – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 5, 2025

Как сообщалось, в среду премьер-министр Виктор Орбан проведет переговоры с президентом Франции в Париже по приглашению Эмманюэля Макрона.

В то же время в ЕС готовятся к тому, что пророссийская группа лидеров Евросоюза может сорвать ключевые решения саммита.

Накануне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила программу ReArm Europe, которая может мобилизовать до 800 млрд евро на оборону.