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Макрон може відвідати Вашингтон разом із Стармером і Зеленським

Новини — Середа, 5 березня 2025, 13:28 — Іванна Костіна

Поїздка президента Франції Емманюеля Макрона до Вашингтона разом з його українським колегою Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером "розглядається".

Про це заявила в середу після засідання Ради міністрів речниця уряду Франції Софі Пріма, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Речниця не уточнила дату цієї поїздки, яка має відбутися "в найближчій перспективі", тоді як Емманюель Макрон має виступити перед французами в середу ввечері перед самітом у Брюсселі в четвер, присвяченим європейській обороні.

Перед цим речниця заявляла, що Франція працює над відновленням зв'язку між Сполученими Штатами і Україною з метою досягнення "тривалого і міцного миру".

У вівторок президент Володимир Зеленський написав у Х (Twitter), що Україна готова підписати угоду із США і вести переговори про мир. Він також заявив, що йому "прикро" через суперечку в Білому домі, що спалахнула 28 лютого.

У той же час, за даними CBS News, американська сторона має намір змінити положення так званої "угоди про копалини", оскільки президент Трамп тепер прагне "кращої" угоди. 

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Макрон Велика Британія Зеленський США
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