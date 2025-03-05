Франція намагається відновити зв'язок між США та Україною

Франція працює над відновленням зв'язку між Сполученими Штатами і Україною з метою досягнення "тривалого і міцного миру".

Про це заявила в середу речниця французького уряду Софі Пріма, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France24.

Вона загадала про пропозицію Франції і Британії щодо перемир'я.

"Ми запропонували перемир'я. Це те, що вивчається в рамках переговорів зі Сполученими Штатами. Франція і Європа намагаються відновити зв'язок між Сполученими Штатами і Україною", – сказала Пріма.

За словами президента Емманюеля Макрона, Франція і Велика Британія запропонували часткове припинення вогню між Росією і Україною на місяць. За словами французького президента, це є частиною європейських дипломатичних зусиль, спрямованих на посилення підтримки України з боку Заходу.

У вівторок президент Володимир Зеленський написав у Х (Twitter), що Україна готова підписати угоду із США і вести переговори про мир. Він також заявив, що йому "прикро" через суперечку в Білому домі, що спалахнула 28 лютого.

У той же час, за даними CBS News, американська сторона має намір змінити положення так званої "угоди про копалини", оскільки президент Трамп тепер прагне "кращої" угоди.