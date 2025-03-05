У Макрона спростували заяву щодо його поїздки до Вашингтона із Стармером і Зеленським

У Єлисейському палаці заявили, що президент Франції Емманюель Макрон не планує поїзду до Вашингтона разом з його українським колегою Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Про це повідомляє Le Figaro, інформує "Європейська правда".

Цей коментар з’явився після заяви речниці уряду Франції Софі Пріма, яка зазначила, що така поїздка "розглядається".

Єлисейський палац згодом у коментарі журналістам наголосив, що нова поїздка Емманюеля Макрона до Вашингтона "наразі не передбачена".

Як відомо, речниця французького уряду раніше заявила, що така поїздка може відбутись "в найближчій перспективі".

Тим часом Макрон має виступити перед французами в середу ввечері перед самітом у Брюсселі в четвер, присвяченим європейській обороні.