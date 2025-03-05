У Макрона опровергли заявление о его поездке в Вашингтон со Стармером и Зеленским

В Елисейском дворце заявили, что президент Франции Эмманюэль Макрон не планирует поездки в Вашингтон вместе с его украинским коллегой Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Об этом сообщает Le Figaro, информирует "Европейская правда".

Этот комментарий появился после заявления пресс-секретаря правительства Франции Софи Прима, которая отметила, что такая поездка "рассматривается".

Елисейский дворец впоследствии в комментарии журналистам отметил, что новая поездка Эмманюэля Макрона в Вашингтон "пока не предусмотрена".

Как известно, пресс-секретарь французского правительства ранее заявила, что такая поездка может состояться "в ближайшей перспективе".

Между тем Макрон должен выступить перед французами в среду вечером перед саммитом в Брюсселе в четверг, посвященным европейской обороне.