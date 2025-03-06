Бельгія відклала початок поставки F-16 в Україну до 2026 року

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер оголосив, що постачання винищувачів F16 в Україну відкладено до 2026 року.

Заява була зроблена перед зустріччю з іншими лідерами Європейського Союзу у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Затримка пов'язана з тим, що Бельгія очікує на отримання нових винищувачів F-35, які мають замінити нинішній парк винищувачів F-16.

Де Вевер не надав подальших подробиць щодо очікуваного прибуття винищувачів F35.

F-16 призначені для бойового використання в Україні, але переглянутий графік поставок означає, що вони не будуть введені в експлуатацію до 2026 року.

Перед самітом ЄС з прем'єром Бельгії зустрівся президент Володимир Зеленський.

"Подякував уряду та всім бельгійцям за надану допомогу, зокрема за рішення передати літаки F-16. Цінуємо ці сильні кроки для захисту українських життів", – написав він у Telegram після зустрічі.



"Особливу увагу під час перемовин приділили оборонним потребам. Насамперед постачанню артилерійських систем і снарядів до них, а також інвестиціям у наше, українське, виробництво далекобійних дронів і ракет. Вони довели свою ефективність на фронті, і маємо разом посилювати цю перевагу", – розповів Зеленський.

Нагадаємо, утворена у 2023 році коаліція винищувачів на чолі зі США, Данією та Нідерландами минулого року почала передавати Україні винищувачі F-16.

Очільник українського Міністерства оборони зустрівся зі своїм бельгійським колегою Тео Франкеном у середині лютого та обговорив подальшу реалізацію програми F-16.