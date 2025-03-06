Зеленський і Макрон обговорили майбутню зустріч начальників штабів щодо України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном, під час якої, зокрема йшлося про зустріч начальників штабів з країн "коаліції рішучих" щодо України.

Про це Зеленський написав в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив український президент, він подякував Макрону "за чітку й принципову позицію щодо підтримки України та необхідності нових, більш серйозних кроків на захист усієї нашої Європи".

"Обговорили зустріч, яка готується на 11 березня на рівні військових представників країн, що готові докласти більших зусиль для надійного гарантування безпеки в межах завершення цієї війни. Скоординували позиції та найближчі кроки", – підкреслив Зеленський.

Він також розповів про спільне чітке "бачення того, що реальний і тривалий мир можливий на основі взаємодії України, всієї Європи та Америки".

Як раніше заявляв Макрон, зустріч буде присвячена можливому "розгортанню європейських сил" в Україні, які "не підуть воювати на лінію фронту", а "гарантуватимуть повне дотримання" миру після його встановлення.

Також Макрон наголосив, що умови припинення російсько-української війни не можуть бути такими, що означали б де-факто капітуляцію України, а надійний мир потрібен для безпеки всього європейського континенту.

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