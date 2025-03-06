Зеленский и Макрон обсудили предстоящую встречу начальников штабов по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, во время которой, в частности речь шла о встрече начальников штабов из стран "коалиции решительных" по Украине.

Об этом Зеленский написал в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

Как отметил украинский президент, он поблагодарил Макрона "за четкую и принципиальную позицию по поддержке Украины и необходимости новых, более серьезных шагов в защиту всей нашей Европы".

"Обсудили встречу, которая готовится на 11 марта на уровне военных представителей стран, готовых приложить больше усилий для надежного обеспечения безопасности в рамках завершения этой войны. Скоординировали позиции и ближайшие шаги", – подчеркнул Зеленский.

Он также рассказал о совместном четком "видении того, что реальный и длительный мир возможен на основе взаимодействия Украины, всей Европы и Америки".

Как ранее заявлял Макрон, встреча будет посвящена возможному "развертыванию европейских сил" в Украине, которые "не пойдут воевать на линию фронта", а "будут гарантировать полное соблюдение" мира после его установления.

Также Макрон подчеркнул, что условия прекращения российско-украинской войны не могут быть такими, что означали бы де-факто капитуляцию Украины, а надежный мир нужен для безопасности всего европейского континента.

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