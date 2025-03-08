У Польщі депутата опозиційної "ПіС" заарештували на два місяці за низкою звинувачень

У Польщі за рішенням суду на два місяці заарештували депутата від опозиційної партії "Право і Справедливість" Даріуша Матецького у справі, що стосується коштів підпорядкованого Мін’юсту Фонду справедливості.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Окружний суд Варшави-Мокотува ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді двомісячного арешту щодо депутата "ПіС" Даріуша Матецького після того, як його у п’ятницю затримали співробітники Агентства внутрішньої безпеки.

Матецькому висувають шість звинувачень, за якими загрожує до 10 років позбавлення волі.

Прокуратури просили про тримісячний арешт. Водночас адвокат Матецького заявив, що той буде оскаржувати рішення і просити про м’якший захід.

Три з шістьох звинувачень на адресу депутата стосуються його взаємодії з посадовцями Мін’юсту за попередньої влади, у тому числі заступником міністра Марчином Романовським, та втручанні у три конкурси на гранти з Фонду справедливості. Внаслідок цього, як заявляють, відбулося неналежне використання близько 16,5 млн злотих (нецільове використання, сплата сумнівних рахунків, сплата гонорарів фіктивним працівникам).

Четверте звинувачення стосується відмивання коштів на суму понад 447 тисяч злотих. Прокурори вважають, що ці гроші отримані з прибутків від зловживань з коштами Фонду справедливості.

Ще два звинувачення стосуються співпраці з керівниками лісництв і фіктивного працевлаштування підозрюваного у 2020-2023 роках, що призвело до отримання вигоди у розмірі понад 480 тисяч злотих, хоча ніяка робота не виконувалася.

Депутат "ПіС" Маріуш Госек, який приїхав під суд, заявив ЗМІ, що процес "не має нічого спільного з демократичною правовою державою" і всі звинувачення проти колеги надумані.

Ексміністр юстиції Збігнєв Зьобро заявив про "політизоване правосуддя", у якому "факти і докази не мають значення".

Нагадаємо, депутат від "Права і справедливості" та ексзаступник міністра юстиції Марчин Романовський, якому на батьківщині інкримінують розтрату бюджетних коштів, отримав політичний притулок в Угорщині.

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