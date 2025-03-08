В Польше депутата оппозиционной "ПиС" арестовали на два месяца по ряду обвинений

В Польше по решению суда на два месяца арестовали депутата от оппозиционной партии "Право и Справедливость" Дариуша Матецкого по делу, касающемуся средств подчиненного Минюсту Фонда справедливости.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Окружной суд Варшавы-Мокотува принял решение о мере пресечения в виде двухмесячного ареста в отношении депутата "ПиС" Дариуша Матецкого после того, как его в пятницу задержали сотрудники Агентства внутренней безопасности.

Матецкому выдвигают шесть обвинений, по которым грозит до 10 лет лишения свободы.

Прокуратуры просили о трехмесячном аресте. В то же время адвокат Матецкого заявил, что тот будет обжаловать решение и просить о более мягкой мере.

Три из шести обвинений в адрес депутата касаются его взаимодействия с должностными лицами Минюста при предыдущей власти, в том числе заместителем министра Марчином Романовским, и вмешательстве в три конкурса на гранты из Фонда справедливости. Вследствие этого, как заявляют, произошло ненадлежащее использование около 16,5 млн злотых (нецелевое использование, оплата сомнительных счетов, уплата гонораров фиктивным работникам).

Четвертое обвинение касается отмывания средств на сумму более 447 тысяч злотых. Прокуроры считают, что эти деньги получены из доходов от злоупотреблений со средствами Фонда справедливости.

Еще два обвинения касаются сотрудничества с руководителями лесничеств и фиктивного трудоустройства подозреваемого в 2020-2023 годах, что привело к получению выгоды в размере более 480 тысяч злотых, хотя никакая работа не выполнялась.

Депутат "ПиС" Мариуш Госек, который приехал под суд, заявил СМИ, что процесс "не имеет ничего общего с демократическим правовым государством" и все обвинения против коллеги надуманы.

Экс-министр юстиции Збигнев Зебро заявил о "политизированном правосудии", в котором "факты и доказательства не имеют значения".

Напомним, депутат от "Права и справедливости" и экс-заместитель министра юстиции Марчин Романовский, которому на родине инкриминируют растрату бюджетных средств, получил политическое убежище в Венгрии.

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