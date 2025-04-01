Номінант Трампа на посаду топгенерала США підтримує військову допомогу Україні
Номінований на посаду голови Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн підтримав подальшу військову допомогу Україні, але наголосив на необхідності Європи збільшити свою частку підтримки.
Про це він сказав у відповідях перед слуханнями у комітеті з питань збройних сил Сенату США 1 квітня, повідомляє "Європейська правда".
У своїй оцінці ситуації на полі бою в Україні Кейн стверджує, що воєнні дії триватимуть у 2025 році, оскільки Росія "вважає, що конфлікт складається на її користь".
"Конфлікт у 2025 році, найімовірніше, продовжуватиме залишатися війною на виснаження, причому обидві сторони зазнають великих втрат особового складу і матеріальних засобів", – зазначив генерал.
Говорячи про військову допомогу, Кейн наголосив, що Україна має право на самооборону, і з цього погляду американська допомога "покращує позицію України за столом переговорів і стримує Росію від подальшої агресії".
"Сполучені Штати є лише частиною мережі держав, які підтримують оборону України, і ми повинні зосередитися на тих унікальних можливостях, які можуть надати лише США, поки Європа збільшує свою частку підтримки", – вважає він.
56-річний Ден Кейн – колишній пілот винищувача F-16, який служив в Іраку у складі сил спеціальних операцій, а раніше працював заступником директора ЦРУ з військових питань.
Попереднього голову Обʼєднаного комітету начальників штабів генерала Чарльза Брауна президент США Дональд Трамп звільнив у лютому.