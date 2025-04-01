Номинант Трампа на должность топ-генерала США поддерживает военную помощь Украине

Номинированный на должность председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн поддержал дальнейшую военную помощь Украине, но отметил необходимость Европы увеличить свою долю поддержки.

Об этом он сказал в ответах перед слушаниями в комитете по вопросам вооруженных сил Сената США 1 апреля, сообщает "Европейская правда".

В своей оценке ситуации на поле боя в Украине Кейн утверждает, что военные действия будут продолжаться в 2025 году, поскольку Россия "считает, что конфликт складывается в ее пользу".

"Конфликт в 2025 году, скорее всего, будет продолжать оставаться войной на истощение, причем обе стороны понесут большие потери личного состава и материальных средств", – отметил генерал.

Говоря о военной помощи, Кейн подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону, и с этой точки зрения американская помощь "улучшает позицию Украины за столом переговоров и сдерживает Россию от дальнейшей агрессии".

"Соединенные Штаты являются лишь частью сети государств, которые поддерживают оборону Украины, и мы должны сосредоточиться на тех уникальных возможностях, которые могут предоставить только США, пока Европа увеличивает свою долю поддержки", – считает он.

56-летний Дэн Кейн – бывший пилот истребителя F-16, который служил в Ираке в составе сил специальных операций, а ранее работал заместителем директора ЦРУ по военным вопросам.

Предыдущего председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Чарльза Брауна президент США Дональд Трамп уволил в феврале.