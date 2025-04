У Міноборони Британії розповіли про плани "коаліції рішучих" у Брюсселі 10 квітня

Під час зустрічі міністрів оборони держав "коаліції рішучих", організованої Великою Британією та Францією у Брюсселі 10 квітня, планується обговорити можливі заходи з підтримки тривалого миру в Україні та гарантії безпеки для України.

Про це кореспондентові "Європейської правди" повідомили у міністерстві оборони Великої Британії.

У британському Міноборони розповіли, що під час зустрічі очільників оборонних відомств "коаліції рішучих" (coalition of the willing), будуть обговорюватися гарантії безпеки та подальша підтримка тривалого миру в Україні з боку держав-партнерів.

"Велика Британія і Франція скликають зустріч міністрів оборони в Брюсселі для подальшого планування заходів з підтримки тривалого миру в Україні", – повідомили "Європейській правді" у британському міністерстві оборони.

"Міністр оборони (Великої Британії) Джон Гілі і його французький колега, міністр Себастьєн Лекорню, прийматимуть сьогодні в Брюсселі близько 30 країн, які беруть участь у плануванні "коаліції рішучих", – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що це буде перша зустріч міністрів оборони "коаліції рішучих" після візиту британського і французького військових керівників до Києва минулими вихідними.

"Зустріч буде зосереджена на тому, як найкраще використати можливості кожної з країн коаліції для підтримки довгострокової оборони і безпеки України", – розповіли у британському Міноборони.

"Прем'єр-міністр і міністр оборони чітко заявили, що для досягнення тривалого миру в Україні необхідні надійні гарантії безпеки, які стримуватимуть російську агресію. Велика Британія посилює свою роль лідера міжнародної підтримки, щоб підтримати Україну в боротьбі і надати їй якомога сильнішу позицію для забезпечення миру", – наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 4 квітня, начальники генеральних штабів французької та британської армій відвідали Київ, де зустрілися з вищим керівництвом України.

Метою візиту було обговорення потреб і завдань української армії з метою надання довгострокової підтримки.

Українська сторона після цього анонсувала регулярні зустрічі військових представників "коаліції рішучих" протягом наступного місяця.

Як відомо, "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією кілька тижнів працює над планом відправки тисяч військових в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".