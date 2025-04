В Минобороны Британии рассказали о планах "коалиции решительных" в Брюсселе 10 апреля

Во время встречи министров обороны государств "коалиции решительных", организованной Великобританией и Францией в Брюсселе 10 апреля, планируется обсудить возможные меры по поддержке длительного мира в Украине и гарантии безопасности для Украины.



Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в министерстве обороны Великобритании.

Британский Минобороны рассказал, что во время встречи руководителей оборонных ведомств "коалиции решительных" (coalition of the willing), будут обсуждаться гарантии безопасности и дальнейшая поддержка длительного мира в Украине со стороны государств-партнеров.

"Великобритания и Франция созывают встречу министров обороны в Брюсселе для дальнейшего планирования мероприятий по поддержке прочного мира в Украине", – сообщили „Европейской правде" в британском министерстве обороны.

"Министр обороны (Великобритании) Джон Гили и его французский коллега, министр Себастьен Лекорню, будут принимать сегодня в Брюсселе около 30 стран, участвующих в планировании "коалиции решительных", – говорится в сообщении.

Уточняется, что это будет первая встреча министров обороны "коалиции решительных" после визита британского и французского военных руководителей в Киев в минувшие выходные.

"Встреча будет сосредоточена на том, как лучше всего использовать возможности каждой из стран коалиции для поддержки долгосрочной обороны и безопасности Украины", – рассказали в британском Минобороны.

"Премьер-министр и министр обороны четко заявили, что для достижения длительного мира в Украине необходимы надежные гарантии безопасности, которые будут сдерживать российскую агрессию. Великобритания усиливает свою роль лидера международной поддержки, чтобы поддержать Украину в борьбе и предоставить ей как можно более сильную позицию для обеспечения мира", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в пятницу, 4 апреля, начальники генеральных штабов французской и британской армий посетили Киев, где встретились с высшим руководством Украины.

Целью визита было обсуждение потребностей и задач украинской армии с целью предоставления долгосрочной поддержки.

Украинская сторона после этого анонсировала регулярные встречи военных представителей "коалиции решительных" в течение следующего месяца.

Как известно, "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".