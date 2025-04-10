Україна отримала ще одну карету "швидкої" зі Швейцарії
Новини — Четвер, 10 квітня 2025, 12:35 —
До України прибула ще одна карета швидкої допомоги, надана швейцарською благодійною організацією Ambulance Relief.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ, пише "Європейська правда".
Як розповіли у зовнішньополітичному відомстві, Україна отримала дев’яту карету швидкої допомоги від Ambulance Relief. Автомобіль доставили до Сумської обласної клінічної лікарні.
Зазначається, що особливістю цієї "швидкої" є її здатність одночасно транспортувати двох пацієнтів, що підвищує ефективність надання екстреної медичної допомоги.
У МЗС додали, що з початку повномасштабного російського вторгнення благодійна організація Ambulance Relief системно підтримує Україну, передаючи не лише автомобілі швидкої допомоги, а й важливе медичне обладнання – зокрема дефібрилятори, а також інші необхідні засоби для порятунку життя.
2 квітня писали, що з Фінляндії доставили в Україну машини швидкої допомоги та гуманітарну допомогу, зібрані зусиллями фінських неурядових організацій.