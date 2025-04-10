Україна отримала ще одну карету "швидкої" зі Швейцарії

До України прибула ще одна карета швидкої допомоги, надана швейцарською благодійною організацією Ambulance Relief.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ, пише "Європейська правда".

Як розповіли у зовнішньополітичному відомстві, Україна отримала дев’яту карету швидкої допомоги від Ambulance Relief. Автомобіль доставили до Сумської обласної клінічної лікарні.​

Фото: МЗС

Зазначається, що особливістю цієї "швидкої" є її здатність одночасно транспортувати двох пацієнтів, що підвищує ефективність надання екстреної медичної допомоги.

У МЗС додали, що з початку повномасштабного російського вторгнення благодійна організація Ambulance Relief системно підтримує Україну, передаючи не лише автомобілі швидкої допомоги, а й важливе медичне обладнання – зокрема дефібрилятори, а також інші необхідні засоби для порятунку життя.

Фото: МЗС

2 квітня писали, що з Фінляндії доставили в Україну машини швидкої допомоги та гуманітарну допомогу, зібрані зусиллями фінських неурядових організацій.