Украина получила еще одну машину скорой помощи со Швейцарии

В Украину прибыла еще одна карета скорой помощи, предоставленная швейцарской благотворительной организацией Ambulance Relief.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел, пишет "Европейская правда".

Как рассказали во внешнеполитическом ведомстве, Украина получила девятую машину скорой помощи от Ambulance Relief. Автомобиль доставили в Сумскую областную клиническую больницу.

Фото: МЗС

Отмечается, что особенностью этой "скорой" является ее способность одновременно транспортировать двух пациентов, что повышает эффективность оказания экстренной медицинской помощи.

В МИД добавили, что с начала полномасштабного российского вторжения благотворительная организация Ambulance Relief системно поддерживает Украину, передавая не только автомобили скорой помощи, но и важное медицинское оборудование – в частности, дефибрилляторы, а также другие необходимые средства для спасения жизни.

Фото: МЗС

2 апреля писали, что из Финляндии доставили в Украину машины скорой помощи и гуманитарную помощь, собранные усилиями финских неправительственных организаций.