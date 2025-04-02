З Фінляндії передали в Україну 9 "швидких" та гуманітарний вантаж

З Фінляндії доставили в Україну машини швидкої допомоги та гуманітарну допомогу, зібрані зусиллями фінських неурядових організацій.

Про це повідомили на сторінці посольства Фінляндії в Україні, пише "Європейська правда".

Фінські волонтери передали в Україну дев’ять "швидких" та гуманітарний вантаж. У зборі допомоги брали участь організації Pro patria Suomi-Ukraina Ry, Lions Clubs International, Товариство українців у Фінляндії та Ukrainians of Tampere.

"Фінляндія підтримує Україну з початку повномасштабної війни, і ця підтримка триває. Фінляндія стоїть поруч з вами та підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно", – зазначила посол Тар’я Фернандес.

"Швидкі" далі вирушать у "регіони, що найбільше цього потребують".

Нагадаємо, у березні Фінляндія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 200 млн євро, а також очолила коаліцію цивільного захисту для будівництва укриттів в Україні.