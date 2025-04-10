США и Россия обменялись заложниками: среди них женщина, которая задонатила Украине

В четверг, 10 апреля, Россия и США провели обмен пленными в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Об этом пишет Wall Street Journal, передает "Европейская правда".

Отмечается, что Россия освободила Ксению Карелину – гражданку США и России, которая в прошлом году была приговорена к 12 годам колонии за "государственную измену" из-за пожертвования менее 100 долларов благотворительной организации, поддерживающей Украину.

Фото: Wall Street Journal

В ответ США освободили Артура Петрова – гражданина Германии и России, который был арестован на Кипре по запросу США по подозрению в незаконном экспорте микроэлектроники в Россию.

По словам представителя Центрального разведывательного управления, переговоры по обмену вели директор ЦРУ Джон Рэдклифф и представитель российской разведки. Сам Рэдклифф присутствовал в аэропорту Абу-Даби во время обмена и лично встретил Карелину.

"Сегодня президент Трамп вернул еще одну незаконно удерживаемую американку из России", – заявил Рэдклифф.

Американская сторона подозревает, что Петров, используя компанию на Кипре, закупал электронику под прикрытием коммерческого использования и отправлял ее в Санкт-Петербург в компанию, которая работает на российское войско.

Карелина жила в Лос-Анджелесе и работала косметологом в спа-салоне в Беверли-Хиллз. Ее задержали в российском Екатеринбурге после приезда к родным в конце 2023 года.

В США отметили, что этот обмен является положительным шагом, хотя еще немало американцев остаются за решеткой в России.

Это уже второй обмен между Россией и США с момента вступления Дональда Трампа в должность президента в январе. В феврале Россия освободила американского учителя Марка Фогеля во время визита спецпредставителя США Стива Уиткоффа.

Тогда Трамп приветствовал освобождение американца и выразил надежду, что этот шаг позволит двум странам работать над завершением войны в Украине.