ЗМІ дізнались, хто переконав Трампа призупинити дію тарифів

Міністр фінансів Скотт Бессент і міністр торгівлі Говард Лютнік об’єднались, щоб закликати президента США Дональда Трампа призупинити дію тарифів, враховуючи ситуацію на фондовому ринку.

Про це у коментарі NBC News сказав представник адміністрації США, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначає телеканал, найближче оточення Трампа почало бити на сполох щодо фінансових ринків ще до того, як він призупинив дію тарифів.

Напередодні оголошення Трампа деякі з його радників були майже в паніці щодо ситуації на фондових ринках, розповів співрозмовник телеканалу.

На цьому тлі, за словами джерела, Бессент і Лютнік виступили в середу єдиним фронтом, закликаючи Трампа призупинити дію тарифів.

Телеканал наголошує, що ситуація з тарифами продемонструвала розкол у команді Трампа.

У той час як Бессент здавався відкритим для переговорів, старший радник Трампа з питань торгівлі Пітер Наварро займав більш жорстку позицію

Ілон Маск, який консультує Трампа з питань державної служби, назвав Наварро "тупішим за мішок із цеглою", а той у відповідь охарактеризував мільярдера як людину, яка є "просто збирачем автомобілів".

Але ця тижнева драма також підкреслила небезпеку процесу формування політики, який часто залежить від бажань і примх однієї людини, резюмує телеканал.

Тим часом неназваний друг Трампа, який розмовляв з ним останніми днями, сказав, що президент не показував жодних ознак того, що збирається "швидко відступити від цих речей".

За словами співрозмовника, Трамп вважає, що інші країни торгують несправедливо, і розглядає тарифи як інструмент для підвищення конкурентоспроможності Сполучених Штатів.

"Він дуже впевнений, що це спрацює", – додав співрозмовник на умовах анонімності.

9 квітня Трамп написав пост у соцмережі Truth Social, у якому повідомив, що на 90 днів призупиняє дію оголошених ним безпрецедентних тарифів щодо більшості країн світу – без чіткої конкретики, на кого саме і як буде поширюватися це рішення.

Одночасно Трамп заявив про "негайне" підвищення тарифної ставки щодо Китаю до 125%.

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