ЗМІ: Трамп помилково набрав ексрадника з нацбезпеки Макмастера і облаяв його

Президент США Дональд Трамп у березні помилково зателефонував своєму колишньому раднику з національної безпеки Герберту Макмастеру, який є одним із критиків глави держави.

Про це стало відомо телеканалу CBS News з чотирьох джерел, передає "Європейська правда".

Генерал у відставці Макмастер отримав дзвінок з Білого дому на особистий номер 3 березня, кажуть співрозмовники CBS News. Невідомий голос сказав йому бути готовим до розмови з президентом.

Через хвилину Трамп справді почав говорити з Макмастером, але звернувся до нього "Генрі". Коли генерал відрекомендувався, президент США відповів: "Якого біса я маю говорити з Гербертом Макмастером?" – і продовжив його критикувати, ідеться в матеріалі.

Два джерела повідомили CBS News, що Трамп мав намір зателефонувати губернатору Південної Кароліни Генрі Макмастеру, а не колишньому раднику з нацбезпеки.

CBS News не вдалось встановити, хто несе відповідальність за помилковий дзвінок.

Одне з джерел телеканалу сказало, що дзвінок організував помічник президента США. У Білому домі підтверджувати ситуацію відмовились, натомість надавши коментар із критикою Макмастера.

Колишній радник Трампа з національної безпеки, Герберт Макмастер в останні місяці активно критикує політику президента США, зокрема повʼязану з Росією.

Зазначимо, що помилковий телефонний дзвінок 3 березня відбувся за кілька днів до того, як головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг був помилково доданий до групового чату в Signal з радниками Трампа з національної безпеки.