СМИ: Трамп по ошибке набрал экс-советника по нацбезопасности Макмастера и обругал его

Президент США Дональд Трамп в марте ошибочно позвонил своему бывшему советнику по национальной безопасности Герберту Макмастеру, который является одним из критиков главы государства.

Об этом стало известно телеканалу CBS News из четырех источников, передает "Европейская правда".

Генерал в отставке Макмастер получил звонок из Белого дома на личный номер 3 марта, говорят собеседники CBS News. Неизвестный голос сказал ему быть готовым к разговору с президентом.

Через минуту Трамп действительно начал говорить с Макмастером, но обратился к нему "Генри". Когда генерал представился, президент США ответил: "Какого черта я должен говорить с Гербертом Макмастером?" – и продолжил его критиковать, говорится в материале.

Два источника сообщили CBS News, что Трамп намеревался позвонить губернатору Южной Каролины Генри Макмастеру, а не бывшему советнику по нацбезопасности.

CBS News не удалось установить, кто несет ответственность за ошибочный звонок.

Один из источников телеканала сказал, что звонок организовал помощник президента США. В Белом доме подтверждать ситуацию отказались, предоставив комментарий с критикой Макмастера.

Бывший советник Трампа по национальной безопасности, Герберт Макмастер в последние месяцы активно критикует политику президента США, в частности связанную с Россией.

Отметим, что ложный телефонный звонок 3 марта состоялся за несколько дней до того, как главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг был ошибочно добавлен в групповой чат в Signal с советниками Трампа по национальной безопасности.